Messina: a palazzo Zanca la presentazione di un’iniziativa solidale per la raccolta sangue

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore, venerdì 26, alle ore 11, nella sala Ovale di palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa sarà presentata l’iniziativa di raccolta straordinaria di sangue, organizzata dall’Irccs Bonino Pulejo, dall’Avis e dall’Assostampa che si terrà sabato 27, dalle 8 alle 12.30, al Presidio Ospedaliero Piemonte di Messina. All’incontro, prenderanno parte per l’Irccs, in rappresentanza del commissario straordinario Vincenzo Barone, il direttore sanitario Giuseppe Rao e la dott.ssa Maria Felicita Crupi; per l’Avis, il presidente Basilio Buttà; mentre il segretario provinciale dell’Assostampa Sergio Magazzù rappresenterà i giornalisti messinesi. L’appuntamento, condiviso dall’Amministrazione comunale, sarà occasione per veicolare e rafforzare un messaggio di solidarietà mirato a coinvolgere la cittadinanza verso un gesto semplice e gratuito che molto spesso segna il confine tra la vita e la morte. L’appello, lanciato da Salvatore Leonardi e Lorenza Mazzeo, rispettivamente direttore dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione, e referente locale del procurement e della donazione dell’Irccs Bonino Pulejo, è stato accolto dai giornalisti messinesi dell’Assostampa attraverso il segretario provinciale Magazzù, con l’obiettivo di dare la propria disponibilità ancora una volta al servizio dei cittadini, non solo con l’informazione e la sensibilizzazione, ma attraverso quel grande gesto di solidarietà che è la donazione del sangue.