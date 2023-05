Messina: a Palazzo Zanca la presentazione della campagna #bastaplastica

StrettoWeb

Giovedì 18 maggio alle ore 10:30, al salone delle bandiere di palazzo Zanca sarà presentata la V edizione della campagna #bastaplastica .

Campagna per la sensibilizzazione sul problema della plastica monouso e della pulizia del territorio in particolare delle spiagge. La campagna ha visto aderire in questi anni più di 20 comuni in tutta la Sicilia. Nella giornata di giovedì si parlerà della giornata di raccolta volontaria del 28 maggio e di quella degli anni passati. Modera Santi Daniele Zuccarello. Interverranno Biagina di Stefano e Giorgio Grasso della associazione CinqueSei Messina, la Dott.ssa Serena La Spada (Biologa), Ida Siracusa consigliera comunale di Terme Vigliatore , Assunta Cavallaro consigliera della IV municipalità di Messina. Francesco Federico consigliere comunale del Comune di Venetico, ketty Vadalá per FTL (Futuro Trasparenza Libertà ) e Tiziana albanese di Trinacria.

Il movimento Cinquesei per questo quinto anno si è affiancato a realtà già solide in tutta la regione, come il movimento Futuro Trasparenza Libertà, Trinacria e l’associazione Stupur Mundi. Saranno raccolte testimonianze e foto di tutti questi anni di raccolta e sensibilizzazione su tutto il territorio regionale che saranno pubblicati in un libro in uscita il prossimo settembre. L’assemblea di Messina sarà seguita da quella di Palermo del 26 maggio. In perfetta sintonia con lo spirito del movimento Cinquesei