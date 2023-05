Messina, 9,50 € per una birra alla spina: esplode la rabbia dei turisti spagnoli, sfiorata la rissa in pieno centro | DETTAGLI

StrettoWeb

E’ incredibile quanto accaduto ad un gruppo di turisti spagnoli in visita a Messina nella giornata di martedì 16 maggio. I turisti, una volta scesi dalla MSC, hanno deciso di sedersi in un bar in centro per gustare una birra in compagnia, però quello che doveva essere un momento di convivialità tra compagni di viaggio in una bella città siciliana, si è trasformato in un brutto momento che sicuramente rimarrà impresso nella mente dei turisti.

Il gruppo, dopo aver ordinato e gustato la birra, ha chiesto il conto ma quando lo staff del bar ha portato al tavolo lo scontrino ecco la clamorosa sorpresa che ha sconvolto i uristi spagnoli: ogni birra alla spina costava 9,50€. I turisti sono rimasti increduli e dopo aver pagato il conto, uno di loro ha avuto una brusca reazione lanciando il bicchiere con il contenuto che era rimasto e litigando con lo staff del bar e arrivando quasi alle mani. Fortunatamente l’intervento dei compagni di viaggio è riuscito a calmare gli animi evitando che la discussione sfociasse in una vera e propria rissa.

Resta l’amarezza per quello che i turisti ricorderanno di Messina, che non è nè Venezia nè Firenze nè Taormina e invece sarebbe bello se si facesse conoscere nel mondo anche per le sue reali caratteristiche di affetto, calore, semplicità e costo della vita non certo elevato. Speculare sui crocieristi non fa bene a nessuno.