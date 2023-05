Mercato settimanale a Vibo Valentia, riunione in vista di una nuova riorganizzazione

StrettoWeb

Garantire maggiore sicurezza agli ambulanti e all’utenza, aumentando la fruibilità dei nuovi spazi messi a disposizione con la riqualificazione di piazza Spogliatore e degli altri punti nei quali si svolge il mercato settimanale del sabato a Vibo Valentia. Questi gli obiettivi della riunione tenutasi ieri pomeriggio in Comune, presieduta dal sindaco Maria Limardo con gli assessori Carmen Corrado (Attività produttive) e Giovanni Russo (Lavori pubblici). All’incontro hanno preso parte il comandante della Polizia municipale Michele Bruzzese unitamente al responsabile delle aree mercatali Domenico Iannello; in rappresentanza dei commercianti presenti Giuseppe Ventrice per Confesercenti e Nicola Ventrice per Ana-Ugl.

“L’amministrazione comunale – afferma il primo cittadino – ha il dovere di garantire il massimo della sicurezza sia per i commercianti che per i cittadini che settimanalmente visitano il mercato del sabato. Al contempo, nell’ambito di una riorganizzazione della collocazione degli ambulanti, si sta lavorando per individuare le migliori soluzioni possibili al fine di garantire anche una più ampia attrattività per i commercianti stessi”. L’assessore Corrado, che dall’insediamento ha allacciato un proficuo rapporto sinergico con le associazioni di categoria, ha coordinato i lavori per giungere ad una rimodulazione che possa accontentare tutti.

“Questo sabato effettueremo i primi correttivi, per poi giungere ad una risistemazione definitiva nelle prossime settimane. Nei mesi scorsi abbiamo raccolto le istanze e le indicazioni degli ambulanti al fine di redigere un piano in grado di andare incontro alle necessità di tutte le parti. Ma la prima cosa da fare, per noi, è garantire lo svolgimento del mercato in totale sicurezza”. In una seconda fase verrà comunicata nel dettaglio la nuova configurazione delle postazioni del mercato.