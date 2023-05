Al MArRC torna la “Notte Europea dei Musei” con apertura straordinaria fino alle 23

StrettoWeb

Sabato 13 maggio, in adesione all’iniziativa del Ministero della Cultura “Notte Europea dei Musei”, il MArRC rimarrà aperto fino alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30) con il costo simbolico del biglietto a 1 euro, a partire dalle ore 20.00. Un appuntamento da non perdere, per visitare i quattro livelli di collezione permanente dedicati ai reperti della Calabria antica e ammirare dal vivo gli splendidi Bronzi di Riace e di Porticello.

“La Notte Europea dei Musei, nata con il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e ICOM – commenta Carmelo Malacrino- si trasforma in una nuova opportunità per i visitatori per apprezzare il patrimonio artistico e archeologico custodito al Museo e, per il territorio, di consolidare quella già forte identità culturale con i Bronzi di Riace, simbolo di una intera regione”. Venerdì 12 maggio, invece, sarà presentata in sala conferenze la pubblicazione del terzo volume del Dizionario delle Scienze e delle Tecniche di Grecia e Roma: “I Classici e la nascita della Scienza Europea”, con il patrocinio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Curato e diretto dalla Fondatrice e Direttrice del Dizionario, Paola Radici Colace e da Giuseppe Solaro, il volume si collocherà nel panorama scientifico internazionale come uno strumento nuovo in un contesto che riguardi le Scienze e le Tecniche e metta insieme l’Antico, il Tardoantico e il medioevo, fino alle soglie dell’Età Moderna.

«Gli studi sulla storia della scienza e della tecnica nell’Antichità da una parte e nel Medioevo dall’altra hanno finora costituito settori di indagine isolati e distinti- dichiara la Direttrice e Fondatrice del Dizionario, Paola Radici Colace. Questo ha, di fatto, limitato la circolazione dei contributi scientifici, nella maggior parte dei casi avvenuta in circuiti di comunicazione separati e caratterizzati da una reciproca distanza. La finalità perseguita dall’opera è stata quella di riconoscere con risultati puntuali a questa stagione percorsa dall’entusiasmo degli aspetti euristici e filologici dei testi i meriti diretti sulla diffusione e sugli sviluppi del sapere scientifico come conoscenza e come pratica”, conclude Colace.

Apriranno l’incontro i saluti del direttore del Museo Carmelo Malacrino, del direttore del Dipartimento DIGIES UNIRC, Daniele Cananzi, del professore di Composizione Architettonica, Dip. dArTe UNIRC, Ottavio Amaro, della presidente del CIS della Calabria Loreley Rosita Borruto. Dialogheranno con l’autrice i componenti del comitato scientifico del CIS, la Prof.ssa Maria Caccamo Caltabiano, il Prof. Antonio Pugliese, l’avv. Giuseppe Verdirame, il Prof Gianfranco Cordì, il Dott. Franco Iaria, il Prof. Domenico Labate e il Prof. Giovanni De Girolamo. Al Museo si accede senza prenotazione nei consueti orari di apertura, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. L’ingresso per i giovani under 18 è sempre gratuito.