Mario Cipollini omaggia Reggio Calabria: “18 anni fa il mio ultimo km al Giro d’Italia”

Nel giorno in cui inizia il Giro d’Italia 2023 un grande campione del passato omaggia la Corsa Rosa e ricorda la sua esperienza a Reggio Calabria. Mario Cipollini ha un ricordo speciale della città dello Stretto, quella nella quale il 7 maggio del 2005 si è svolta la crono inaugurale del Giro d’Italia in cui Cipollini sfilò, simbolicamente in rosa, salutando i tifosi dopo 17 anni di straordinaria carriera.

“18 anni fa, Reggio Calabria, il mio ultimo km nel Giro d’Italia. È stata praticamente tutta la mia vita! Ho sognato sin da bambino di Correre al Giro d’Italia sognando di vincerlo, ma madre natura non mi ha fornito di ciò di cui c’è bisogno. Comunque non è male vincere 42 tappe (praticamente 2 giri) (forse due trofei dovrebbero darmeli) figuriamoci…“, il messaggio postato sui social dal “Re Leone” del ciclismo.