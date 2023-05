Maria Idone esalta la favola di Borgo Croce: “una comunità unita e straordinaria”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“In qualità di Responsabile provinciale rapporti con il commercio di Fratelli d’Italia, nonché attenta e vigile nel ricercare tutto ciò che può creare profitto economico commerciale e turistico, tra i 97 comuni reggini, vorrei porre l’attenzione su un borgo restaurato con fantasia ed olio di gomito, dalla fervida mente di Mariagrazia Chirico, che ha dipinto un muro dietro l’altro, senza mai fermarsi. “Borgo Croce”, frazione del Comune di Fiumara – fondata tra il IX e il X secolo, si trova tra le colline dell’Aspromonte. A poca distanza da Campo Calabro, abitato da 45 Anime, insieme ad un gruppo di amici, hanno deciso di restare e animare una zona ormai quasi disabitata”. Lo afferma in una nota Maria Idone, responsabile provinciale rapporti con il commercio di fratelli d’Italia.

“Grazie ai suoi dipinti, ai detti calabresi e ad un movimento social, la curiosità ha dato via ad un turismo felice, dove i bimbi sono estasiati dalla bellezza e dai colori. Appena entri nel borgo ti ritrovi una comunità unita che lavora per accogliere e spiegare la storia di un borgo fin ora fantasma. Molte le iniziative che si stanno avviando. Mi auguro che in futuro anche altre realtà simili prendano esempio da Borgo Croce, per rendere la Calabria un luogo di cultura e tradizioni. La voglia di fare stavolta ha creato, stupende prospettive”.