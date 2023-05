Manzoni: Mattarella, ‘potere non può compiacere umori folle per effimero consenso’

StrettoWeb

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – “Già nei Promessi Sposi, nei capitoli dedicati alla peste, Manzoni scriveva icasticamente: ‘Il buon senso c?era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune’. La ‘Storia della Colonna infame’ -un capolavoro di letteratura civile, compreso e rivalutato solo a partire dal secolo scorso- ci ammonisce di quanto siano perniciosi gli umori delle folle anonime, i pregiudizi, gli stereotipi; e di quali rischi si corrano quando i detentori del potere -politico, legislativo o giudiziario- si adoperino per compiacerli a ogni costo, cercando solo un effimero consenso. Un combinato micidiale, che invece di generare giustizia, ordine e prosperità -che è il compito precipuo di chi è chiamato a dirigere- produce tragedie, lutti e rovine”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Milano alla cerimonia per il 150/mo anniversario della morte di Alessandro Manzoni.