Manna condannato, parla l’opposizione: “il sindaco di Rende si dimetta”

“Apprendiamo che il GUP presso il tribunale di Salerno ha condannato a due anni e otto mesi il Sindaco di Rende, avv. Manna. Sotto il profilo esclusivamente politico riteniamo che il sindaco Marcello Manna debba rassegnare immediatamente le dimissioni dalla carica, come peraltro da noi richiesto sin dai primi giorni del mese di settembre dello scorso anno, nella speranza che le dimissioni possano evitare alla nostra comunità ulteriori danni materiali ed immateriali. Lo dichiarano un una nota Federazione Riformista di Rende e AttivaRende. “Del resto, per l’avv. Manna, atteso che la condanna comporterà la sospensione per diciotto mesi, la sindacatura è inevitabilmente giunta al termine. Riteniamo sia doveroso da parte di Manna compiere quest’ultimo gesto di responsabilità verso le istituzioni e la cittadinanza rendese”.