Roma, 24 mag. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri convocato per domani alle 18 dovrebbe estendere lo stato di emergenza anche alla regione Marche. Non dovrebbe esserci, invece, la nomina del commissario per l’emergenza: “è ancora presto”, riferiscono infatti fonti di governo.