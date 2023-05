Maltempo: tragedia Emilia irrompe su G7, Kishida apre lavori esprimendo cordoglio

StrettoWeb

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in apertura della sesta sessione di lavori del G7 ha espresso vicinanza e solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all’Italia per la grave alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Lo si apprende da fonti italiane. ?Esprimo il mio cordoglio per le vittime e per quanto sta accadendo in Italia?, ha affermato Kishida nel corso di una riunione a cui hanno partecipato, oltre ai leader del G7, anche i rappresentanti dei Paesi ospiti e delle organizzazioni internazionali.