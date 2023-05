Maltempo: Schlein convoca segreteria Pd domani su emergenza**

StrettoWeb

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha convocato per domani mattina alle 8,30 una segreteria politica sull?emergenza maltempo in corso nei territori dell?Emilia-Romagna e delle Marche.

Al centro dell?incontro l?analisi della situazione e le azioni di coordinamento che il Pd può mettere in campo a supporto dei territori colpiti. La riunione si svolgerà in modalità online.