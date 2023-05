Maltempo: salva famiglia con canoa, da Mattarella ‘complimenti per l’inventiva’**

StrettoWeb

Cesena, 30 mag. (Adnkronos) – Nelle ore drammatiche dell’alluvione è riuscito a salvare una famiglia utilizzando la sua canoa. Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, lo ha presentato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita in Emilia Romagna. “Grazie per il suo impegno, per quello che ha fatto e anche per l’inventiva”, gli ha detto il Capo dello Stato.

Mattarella ha nuovamente ringraziato i volontari durante la visita alla scuola ‘don Milani’, nella cui palestra sono stati accolti gli sfollati nella prima notte dell’alluvione e successivamente è stata trasformata in un centro di raccolta e distribuzione di pacchi con cibo e vestiti per chi ha perso tutto.