Maltempo: Roggiani, ‘governo nega effetti dei cambiamenti climatici’

StrettoWeb

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – ?A tutte le persone colpite va la vicinanza del Partito Democratico e a tutti i soccorritori il nostro ringraziamento. Dall?Emilia-Romagna arrivano immagini drammatiche, che purtroppo ci raccontano di quanto il cambiamento climatico impatti sulla vita delle persone e di quanto sia urgente intervenire”. Così la deputata Pd, Silvia Roggiani, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.

“Ma il Governo su questi temi non ci sente. Hanno anche tolto le parole transizione ecologica dal nome del ministero. Alla Camera spesso la maggioranza ci costringe a dibattiti che rispetto a quello che succede nella realtà sembrano lunari. Terminata la fase dell?emergenza, sarà necessario uno sforzo importante per la ricostruzione e per sostenere a livello economico e psicologico i territori colpiti. Servirà poi una visione a lungo termine che deve riguardare la messa in sicurezza di tutte le zone fragili dell?Italia?.