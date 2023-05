Maltempo: Renzi, ‘Meloni riapra l’Unità di missione’

StrettoWeb

Roma, 22 mag (Adnkronos) – “Nell’emergenza si stanno muovendo tutti bene. Meloni, Bonaccini, i sindaci. E soprattutto si stanno muovendo bene i professionisti del soccorso, i volontari e i cittadini. L’Italia nelle emergenze tira fuori sempre il meglio. Il nodo è un altro: qual è la strategia contro il dissesto. Noi avevamo fatto Casa Italia con Renzo Piano e le Unità di Missione, chiuse dallo sciagurato governo Conte 1. Il mio suggerimento a Meloni è semplice: non ti inventare nulla, copia quello che ha funzionato. Se oggi Seveso, Bisagno e Arno sono fuori pericolo è perché c’è stato il lavoro dell’Unità di missione”. Lo dice Matteo Renzi alla ‘Stampa’.

“Per il momento non ho visto idee del governo in materia. Siamo pronti ad ascoltare, ma esiste già un modello che funziona, quindi, perché aspettare?”, prosegue Renzi. Se la premier propone cose sensate, le votate? “Assolutamente sì e aggiungo che c’è una profonda differenza tra Pd e 5stelle: riconosco che sull’Unità di Missione ho sempre sentito un appoggio totale di tutto il Pd, nessuno escluso, così come fu sulle unioni civili, in cui il Pd fu compatto a favore. Loro sono stati dalla mia parte, i 5stelle sono sempre stati contro. C’è stato un asse “giallo-verde” inspiegabile…”.

Sull’uso dei fondi del Pnrr, Renzi spiega: “Sono idee che vanno bene per prendere tre like sui social, ma tradiscono un concetto semplice: i soldi ci sono già. Per il dissesto ce ne sono persino più del necessario. Non si spendono solo perché regna una burocrazia asfissiante. L’unità di missione serviva a bypassare i lacci e lacciuoli. E lo stava facendo bene prima della chiusura”.