Maltempo: Meloni dà del presidente a Fitto e poi scherza, ‘non è candidatura’

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Ho detto presidente?”. Ascoltando la traduzione dall’italiano all’inglese, il premier Giorgia Meloni si rende conto di aver definito Raffaele Fitto presidente anziché ministro. “Tranquillizzo tutti, l’aver definito Fitto presidente non è una candidatura, non si sa mai…”, scherza il presidente del Consiglio prima di passare la parola al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita nell’area emiliano romagnola colpita dall’alluvione.