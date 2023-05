Maltempo: Mattarella ai sindaci, ‘non ci saranno pause, io al vostro fianco’**

StrettoWeb

Roma, 30 mag (Adnkronos) – “Tutte le istituzioni e il governo hanno questo obiettivo, anche a riflettori spenti, non ci saranno pause di attenzione. Il pericolo in questi casi è la tentazione di abbandonare, non è tipico della gente di Romagna e il modo per evitare questa tentazione è ripartire senza soste”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella parlando della ricostruzione ai sindaci romagnoli incontrati a Faenza.

“Non sarete soli, le istituzioni nazionali vi saranno accanto e io sarò al vostro fianco”, ha sottolineato il presidente della Repubblica.