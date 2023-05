Maltempo: Gnassi (Pd), ‘subito commissario territorio per non sprecare tempo e risorse’

StrettoWeb

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Come sostengono Von der leyen e Gentiloni occorre un approccio strutturato e si possono utilizzare risorse europee come quelle del fondo di coesione per affrontare l’emergenza alluvione in Romagna. Lo stesso approccio di cui abbiamo bisogno subito anche in Italia”. Così il deputato del Pd Andrea Gnassi.

“Non ci sono casacche da indossare per la ricostruzione, ma un modello chiaro ed efficiente per attuarla. Una governance capace che la guidi. In Emilia col terremoto è stato così ed ha funzionato. Serve una struttura efficiente, che conosca già il territorio e un Commissario che la guidi per non perdere tempo e per utilizzare al meglio le risorse, anche europee”.

“Oggi siamo in Piazza del Popolo a Cesena con cittadini, volontari, forze dell?ordine, vigili del fuoco, i ragazzi delle pale e del fango e tutti i sindaci in prima linea con la fascia tricolore per incontrare la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, la premier Meloni e il presidente Bonaccini che hanno sorvolato in elicottero le terre colpite. La Romagna è qui per dire che c?è una terra che sa reagire. E che piange e onora le vittime con il lavoro e con la prospettiva della ricostruzione”.