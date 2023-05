Maltempo: Ducati aderisce a ‘un aiuto per l’Emilia-Romagna’, donati 200.000 euro

StrettoWeb

Borgo Panigale, 26 mag. -(Adnkronos) – La Ducati ha annunciato l’adesione alla campagna “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, disponendo una donazione di 200mila euro alla Protezione Civile della regione colpita dall’alluvione, soldi che verranno utilizzati a sostegno delle persone e delle comunità locali. Inoltre, anche la rappresentanza sindacale e i dipendenti si sono attivati per donare un’ora del proprio stipendio e Ducati fa sapere che tale ricavato verrà raddoppiato dall’azienda. “Assistere a ciò che è successo nella nostra Regione nell’ultima settimana è stato un duro colpo al cuore -le parole dell Ceo Claudio Domenicali nel comunicato-. Per noi questa è casa e abbiamo sentito la necessità di trovare un modo per aiutare, supportando con una donazione di 200.000 euro la Protezione Civile regionale che in questi giorni sta coordinando, insieme con le autorità competenti, le operazioni nelle numerose città colpite”.