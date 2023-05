Maltempo a Cosenza: albero cade e colpisce un’auto a “Villa Vecchia”

StrettoWeb

Paura nella notte nel contro storico di Cosenza: a causa del maltempo che, ormai, perdura da giorni senza concedere alcuna tregua, un albero si è sradicato nella zona di “Villa Vecchia”. La caduta dell’arbusto è stata provocata da uno sradicamento alla base, dove le radici sono fuoriuscite completamente dal terreno distruggendo un muretto e abbattendosi su una vettura. L’albero, caduto proprio in mezzo a Via Petrarca, già interessata da una limitazione alla viabilità a causa della frana della “Tredici Fontane”, ha provocato non pochi disagi ai residenti i quali, fanno sapere, avevano già informato le autorità competenti del probabile accadimento dell’incidente. Un evento annunciato quindi che, per fortuna, non si è trasformato in tragedia.