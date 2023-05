Maltempo in Calabria, allerta a Corigliano-Rossano per l’esondazione del torrente Coscile

StrettoWeb

Di seguito la nota del Primo Cittadino Falvio Stasi in merito all’esondazione del torrente Coscile. “Sono appena stato informato da parte del Consorzio del Bonifica del fatto che, a causa delle piogge di questa notte, il Torrente Coscile sta esondando nei territori di Spezzano Albanese e Terranova, ai confini del nostro comune ed in particolare a monte di contrada Apollinara e limitrofe. Insieme alla protezione civile ed ai tecnici comunali ci stiamo recando sul posto per capire la situazione e verificare che intervento mettere in campo, monitorando Coscile e Crati nel territorio comunale. Al momento il Crati è sotto controllo, ma si raccomanda comunque la massima attenzione lungo tutte le contrade della valle. Ogni eventuale ulteriore informazione sarà diramata mediante i canali istituzionali”.