Maltempo: Baruffi (Pd), ‘risorse Pnrr vanno spese’

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Le risorse del Pnrr vanno spese e anche sull’impegno dei fondi strutturali ciascuno misurato per quello che effettivamente si fa, non si può fare di tutta l’erba un fascio. Responsabilizziamoci un attimo, non siamo tuti uguali”. Così Davide Baruffi, responsabile Enti Locali del Pd e sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, a L’Aria che Tira su La7.