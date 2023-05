Maltempo: Antoniozzi (Fdi), ‘Bonaccini uomo di Stato, altra pasta rispetto a Schlein’

StrettoWeb

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Il presidente Stefano Bonaccini ha dimostrato in queste ore drammatiche di essere un uomo di Stato, come del resto avevamo sempre detto”. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Tutta un’altra pasta – dice Antoniozzi – rispetto alla governance del suo partito. I riformisti fanno sempre la differenza – conclude Antoniozzi – perché sanno distinguere e soprattutto non amano la demagogia, cosa che Bonaccini ha confermato anche stavolta”.