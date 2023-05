Malasanità, la procura apre un fascicolo sulla morte del 37enne di Corigliano-Rossano: due ore di ritardo nei soccorsi

StrettoWeb

Si tinge di giallo la vicenda della morte del 37enne di Corigliano-Rossanovicenda della morte del 37enne di Corigliano-Rossano, accaduta in contrada Zolfara, a causa di un malore improvviso. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti nominando dei consulenti per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato al decesso. Secondo le prime indagini infatti, ci sarebbe stato un ritardo di almeno due ore prima di ricevere soccorso: la prima ambulanza, arrivata sul posto dopo circa 45 minuti, era demedicalizzata. Per questo motivo il personale a bordo ha richiesto l’intervento di un altro mezzo ospedaliero, questa volta arrivato da Trebisacce, un comune che dista circa 50 minuti da Corigliano-Rossano. In ambulanza questa volta era presente il personale medico, ma l’uomo purtroppo era già morto. Le indagini, necessarie, serviranno a capire eventuali responsabilità da parte del personale sanitario o negligenza del sistema d’emergenza, tenendo conto anche delle testimonianze dei familiari della vittima. L’esame autopotico intanto, è stato fissato per la giornata di domani alle ore 9:30.