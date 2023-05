Malasanità Calabria: l’ambulanza non è disponibile, uomo di Oppido muore per strada

StrettoWeb

Un nuovo caso di malasanità calabrese, questa volta in provincia di Reggio Calabria, nel comune di Oppido Mamertina. A denunciare l’episodio è l’associazione “Comitato 19 febbraio”, da sempre in lotta per la difesa dell’Ospedale M.P. di Savoia di Oppido Mamertina con l’obiettivo di potenziare il presidio, a servizio delle zone più disagiate. Nella nota si fa riferimento alla morte di un concittadino, colto da malore nella notte e morto per strada, mentre veniva trasportato per raggiungere il pronto soccorso più vicino. Di seguito la nota su quanto accaduto. “In un piccolo paesino ci sono eventi che la comunità vive in rispettoso silenzio, ma il silenzio spesso alimenta le responsabilità rendendoci complici di chi delega a terzi la risoluzione dei problemi che riguardano la collettività”.

“G. V. era di Oppido Mamertina, era un cittadino del sud che, rispetto ad un cittadino del nord, ha una speranza di vita media di 10 anni inferiore a causa della scarsa assistenza sanitaria. Nessuno potrebbe essere in grado di dirci se qualora ci fosse stato un pronto soccorso il nostro concittadino G. si sarebbe salvato, ma tutti noi possiamo e dobbiamo dire che qualora ci fosse stato un pronto soccorso G. avrebbe ricevuto l’adeguata assistenza sanitaria, ovvero il minimo in una società che si definisce civile!”.

“NON si può morire per strada, – condanna duramente l’associazione – non si può morire con la speranza nel cuore di raggiungere il più vicino pronto soccorso, non si può ricevere solo assistenza telefonica – l’unica assistenza tempestiva – per istruire i familiari ad intervenire con il massaggio cardiaco. Non può essere una fatalità che, in caso di emergenza, l’ambulanza di stanza a Oppido non sia quasi mai presente e pertanto bisogna solo prendere atto che: a prescindere che si chiami postazione di 118 o Pet, non può essere, e di fatto non lo è, sufficiente a salvare vite umane!”.

“Oppido è per definizione zona disagiata e necessità di un Pronto Soccorso di base! G. Perdonaci se non siamo ancora riusciti ad ottenere quel presidio sanitario dove quella notte avresti potuto trovare l’adeguata assistenza sanitaria. ADESSO BASTA! Sentitevi responsabili della morte di G. e loro complici – conclude il comitato – non rivendicando un pronto soccorso di base. Stiamo lottando per la vita perché NON VOGLIAMO PIÙ MORIRE PER STRADA! Vicini alla famiglia ci uniamo al loro silenzio, riposa in pace G.”.