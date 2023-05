Maggio dei Libri a Messina, l’Associazione Nino Cucinotta organizza la presentazione del libro “Santa, la guerra”

StrettoWeb

Nell’ambito dell’iniziativa Maggio dei Libri, promossa dal Ministero della Cultura, dal Comune di Messina e ideata dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura), l’Associazione Nino Cucinotta organizza la presentazione del romanzo “Santa, la guerra” (Edizioni La Gru) di Tino Caspanello.

L’evento è in programma domenica 7 maggio alle ore 18.00 al Noà Lounge Bar (Pizza Chiesa dei Catalani) e vedrà la partecipazione, oltre all’autore, anche della giornalista Giusi Arimatea che modererà l’incontro e dell’attrice Cinzia Muscolino che curerà le letture di alcuni brani del libro.

Presentazione : Santa è nata nel 1898, in un piccolo borgo dei Peloritani a sud di Messina, e fin da bambina ha imparato a fare la guerra, la sua guerra, perché non ha altri modi per sopravvivere e per difendere la sua identità: un coltello, il fuoco e il muso duro sono le sue armi affilate contro il mondo intorno a lei e anche quello più lontano, che le impone di vivere sempre nel silenzio e a testa bassa.

L’autore : Tino Caspanello (Pagliara, 1960) ama tutto quello che le parole non dicono e che non possono o non devono dire, per questo scrive per il teatro, ma non solo: oltre alle drammaturgie edite in Italia in quattro volumi a cura di Editoria & Spettacolo, ha pubblicato il suo primo romanzo, Salvo, nel 2016. Vincitore con Mari, nel 2003, del Premio Speciale della Giuria del Premio Riccione Teatro, i suoi testi per la scena sono tradotti in diverse lingue e pubblicati in Francia, Belgio, Kosovo, Turchia, Stati Uniti.