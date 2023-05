StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sicilia fortunata al Lotto: come riporta Agipronews, a Caltanissetta è stato centrato un terno secco da 22.500 euro grazie ai numeri 28-50-78 sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 8,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 442,6 milioni dall’inizio dell’anno.