Il Lotto premia la Sicilia. Nel concorso di giovedì 4 maggio, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per 59.05 mila euro: la più importante arriva da Catania: 27.750 euro con la combinazione 14-51-88 sulla ruota di Genova, mentre a Messina è stata registrata una vincita di 11.550 euro e a Palermo ben due vincite, una da 10.000 euro e una da 9.750. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro, per un totale di 390 milioni da inizio anno.