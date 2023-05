Lotta Greco Romana, il Fight Club di Lamezia si aggiudica tre titoli

StrettoWeb

Domenica 14 Maggio 2023 si sono svolti i Campionati Regionali Calabresi di Lotta Greco Romana/Stile Libero e Femminile, riservato alle classi Under 15 Esordienti’ ’A’ e ‘’B’’. La gara, indetta dal Maestro Domenico Spanò, Vicepresidente del Settore Lotta del Comitato Regionale Calabria FIJLKAM, con la collaborazione dell’ ASD G.S Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. L’evento si è svolto presso la struttura dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria in un clima di serenità e di accoglienza.

Continua l’ascesa per l’ASD Fight Club Lamezia Terme, che continua a mietere successi. Dopo l’ultima gara riservata agli Under 17, dove gli atleti hanno conquistato una medaglia d’Oro ed una di Bronzo rispettivamente nella cat kg 71 con Nicolas Corrado e con Domenico Lucante, in questa gara hanno esordito altri tre atleti in gara di cui due nello Stile Libero ed una nella Femminile. A seguire i ragazzi in gara il Maestro Demetrio Condò ed il Tecnico Luigi Durante.

La cronaca della competizione

Cat. kg 57 – Rizzo Giosuè, atleta promettente. Esordio per lui in questa gara, si è confrontato con l’atleta Candido (VV.FF R.C). L’incontro di apertura lo ha visto determinato, Rizzo con una serie di colpi tecnici si aggiudica alla seconda ripresa l’incontro, per lui il primo Titolo di Campione Regionale della sua categoria.

Cat. kg 62 – Salerno Alfonso, anch’egli alla sua prima esperienza, non avendo atleti in categoria, si è confrontato fuori gara con l’atleta Spanò Domenico (VV.FF. R.C). Dopo un’ incontro equilibrato, cede ai punti alla seconda ripresa a quest’ultimo.

In campo femminile nella cat. kg 50 Serena Marchio, non avendo atleti con cui confrontarsi in categoria, gareggia fuori gara con la brava atleta Croce Alessia (ASD San Giorgio 1996 R.C) e si aggiudica l’incontro alla prima ripresa per superiorità tecnica.

Nella classifica generale l’Asd Fight Club Lamezia Terme si è piazzata al secondo posto dietro al Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, al terzo posto la Fortitudo 1903 R.C. A dirigere gli incontri sul materassino, gli arbitri Internazionale Elisa Parisi e Saverio Gira, coadiuvati dai Nazionali Rocco Cannizzaro e Giovanni Aiello.

Il Maestro Demetrio Condò ha omaggiato i tecnici Daniele Miceli e Luigi Durante che, con il loro impegno, stanno svolgendo un lavoro certosino in palestra innalzando il livello tecnico alla ricerca di giovani talenti. Sono loro il futuro della Lotta e stanno muovendo i primi passi sino al raggiungimento non tanto mirato ai risultati, ma alla cura della loro crescita, per essere poi rappresentativi agli eventi Regionali e Nazionali.