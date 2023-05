Lombardia: siccità, accordo con Piemonte per cabina di regia su Est-Sesia

StrettoWeb

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – Il tema della gestione delle acque a uso irriguo tra Piemonte e Lombardia, con particolare riferimento al ruolo dell’associazione Irrigazione Est Sesia, è stato oggetto di un incontro che si è tenuto oggi con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al quale hanno partecipato, su delega del presidente Attilio Fontana (oggi impegnato a Genova per gli ‘Stati Generali della Logistica’) , gli assessori Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica).

“Un tavolo operativo e doveroso -dichiarano gli assessori lombardi- viste le problematiche sorte nelle scorse settimane in merito all’utilizzo dell’acqua nei comprensori serviti dal Canale Cavour, in particolare le risaie del Novarese e della Lomellina. Data la necessità di assicurare una corretta utilizzazione delle risorse idriche a disposizione, particolarmente critica in questo periodo per l’avvio della stagione irrigua, è stato deciso di istituire una cabina di regia interregionale, che si riunirà periodicamente per monitorare la situazione e assumere decisioni concordate che non penalizzino nessuno dei territori interessati. Inoltre, verrà ulteriormente sollecitata la collaborazione della Regione Valle d’Aosta”.