Lollobrigida: “dobbiamo incentivare la natalità”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Abbiamo il dovere di incentivare la natalità e dobbiamo sapere integrare gli immigrati regolari, le persone che arrivano in Italia alle quali dobbiamo e possiamo offrire accoglienza. Allo stesso tempo non dobbiamo rinunciare al nostro compito che è anche di compensare le morti in questa nazione con nascite che invece negli ultimi anni sono scese in maniera drammatica“. E’ quanto ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

“Quindi il nostro impegno è sostenere la possibilità, per chi vuole, di mettere al mondo un figlio liberando le persone dalla paura del futuro”, rimarca Lollobrigida.