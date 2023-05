Locri, Crucitti Padel vince la Coppa Italia 2023 TPRA

StrettoWeb

La Coppa Italia Padel 2023 TPRA ha raggiunto grandi livelli durante la fase provinciale. Sabato 27 Maggio 2023, al circolo Fun Club – MARITIMO di Locri (RC), si è tenuto il Master che ha presentato tabelloni ad eliminazione diretta in entrambe le categorie: Expert ed Entry Level.

Nella categoria Entry Level, le squadre qualificate hanno dato vita a incontri avvincenti e equilibrati. Il livello di gioco è stato così elevato che numerosi tie-break sono stati necessari per decretare i risultati dei match. Alla fine, è stata la squadra Crucitti Padel ad emergere come vincitrice del master Entry Level, sconfiggendo Taurianova C per 2-1 in una finale entusiasmante. Gli atleti che hanno rappresentato Crucitti Padel sono stati Francesco Caligiuri, Angelo Scordino, Diego Ferrara e Gianni Ferrara. Mentre per la squadra Taurianova C sono scesi in campo Calapà Francesco, Zarà Andrea, Caridi Domenico e Sgró Alberto.

Le finaliste dei tabelloni avranno l’onore di accedere al Master Regionale, portando con fierezza il nome della provincia reggina. È proprio il Club del Maestro Demetrio Crucitti, con sede a Reggio Calabria, che sta riscuotendo successi anche in questa disciplina. Il Maestro Crucitti e la sua squadra stanno dimostrando un impegno costante nel fornire servizi di alta qualità ai soci e alla cittadinanza. La loro dedizione e innovazione sono sempre indirizzate verso gruppi e famiglie, con gioia e professionalità.

Il puzzle dei servizi offerti dal Club di Reggio Calabria si sta completando sempre di più e il Padel sta diventando un elemento fondamentale di questa esperienza. La vittoria della squadra Crucitti Padel nel Master Entry Level è solo l’inizio di un percorso glorioso. Non c’è dubbio che questa squadra porti con sé una determinazione indomabile e una resilienza che lasceranno il segno nei prossimi eventi. Siamo entusiasti di seguire il loro progresso nel Master Regionale e di vedere come rappresenteranno la provincia reggina in questa competizione di livello superiore.

L’attenzione e l’innovazione costante del Club di Reggio Calabria sono davvero meritevoli di lode. Sanno come offrire servizi che vanno al di là delle aspettative, con un mix unico di professionalità e gioia. Che si tratti di gruppi o famiglie, tutti possono trovare nell’ambiente del club un’esperienza emozionante e coinvolgente. Continueremo a seguire con grande interesse il Circolo del Maestro Demetrio Crucitti e la sua squadra di talentuosi padelisti. Siamo sicuri che il loro percorso sarà ricco di trionfi e che lasceranno un’impronta indelebile nel mondo del Padel.