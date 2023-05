L’ex ambasciatore Bushati nominato delegato per l’Albania dell’Istituto Nazionale Azzurro

StrettoWeb

È con grande piacere, spirito di fratellanza e senso di appartenenza che il presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Cav. Dott. Lorenzo Festicini, e ogni membro dello staff, accolgono nella famiglia Sua Eccellenza Cav.Gr.Cr. Zef Bushati già Ambasciatore dell’Albania presso la Santa Sede nella città di Reggio Calabria. Ricordiamo le quantità e le innumerevoli cariche di prestigio che Zef Bushati ha ricoperto finora; sappiamo che la sua persona ha goduto e gode (qui in Italia) la fiducia delle istituzioni, quelle ecclesiastiche soprattutto. Lui è un uomo a modo, di temperamento, umile e di grande umanità e oggi entra a far parte dell’Istituto Nazionale Azzurro, dove, come preannunciato, è stato accolto con grande soddisfazione e soprattutto con uno sguardo di immensa felicità.

L’entrata di Bushati nell’Istituto Nazionale Azzurro come Membro dello stesso e Delegato per l’Albania segna, senza ombra di dubbio, una nuova era, un’era che vedrà certamente rinforzarsi i valori base dell’Istituto stesso, dove virtù, senso civico e senso del dovere saranno alla base degli altri principi morali e faranno da fulcro e faro guida all’odierna società.