Legano e derubano due anziani a Roma: in manette anche un 49enne di Cosenza

Anziani legati e derubati degli averi accumulati nel tempo con sacrificio: la vicenda risale a gennaio 2022, ma i colpevoli sono stati rintracciati e arrestati solo ora. La rapina è avvenuta in un’abitazione a Roma in via Tiburtina, dove due uomini incappucciati hanno atteso il marito 77enne all’entrata e, minacciandolo con una pistola, si sono fatti strada fino all’interno. Presente in casa anche la moglie, di 72 anni, la quale, insieme al marito, è stata legata e imbavagliata con della carta gomma. I ladri quindi, hanno potuto rubare nell’appartamento gioielli, orologi e contanti per una somma di oltre 20mila euro. Ad aspettarli fuori, un terzo uomo il quale, secondo le indagini, aveva la funzione di “palo”. Dopo la rapina, i due coniugi sono riusciti a liberarsi e hanno allertato i Carabinieri, partiti subito con le indagini. I militari sono risaliti quindi a un 49enne cosentino e un 31enne del milanese arrestati e condotti a San Vittore per rapina aggravata e sequestro di persona. Stessa sorte per un 44enne di Avellino, condotto invece al carcere della sua stessa città.