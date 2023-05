Lazzaro Riace Capo: “tratto di Via delle Sirene in stato di degrado e di abbandono”

StrettoWeb

“L’ANCADIC ha chiesto al Comune di Motta San Giovanni, interessando la locale polizia municipale, l’emissione di un provvedimento di bonifica nei confronti del proprietario dell’area situata all’esterno del guard rail alla fine della via delle Sirene -Riace Capo- che si affacciata sulla Ss 106 al km. 22, poco prima della galleria di Capo D’Armi direzione Nord per rimuovere la vegetazione spontanea e arbustiva anche secca presente pure sul vecchio tracciato della via Nazionale Ss 106 in stato di abbandono, che oltre a determinare problemi igienico sanitari può essere fattore predisponente innesco incendi, già verificatisi come testimoniano i resti della vegetazione e rifiuti non completamente bruciati dalle fiamme”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA, Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“In quest’area sono stati smaltiti tra l’altro numerose bottiglie di bibite di vetro. Lato sud nell’area sottostante recintata insiste bassa vegetazione spontanea e arbustiva nonché presenza di materiali da demolizione, sacchetti contenenti rifiuti e porzioni di asfalto del vecchio tracciato”.

“Alla polizia municipale l’ANCADIC ha chiesto di effettuare un sopralluogo per descrivere lo stato dei luoghi, individuare il proprietario dell’area in questione e mettere così in condizioni l’Autorità Sindacale di emettere il relativo urgente provvedimento di bonifica tenuto anche conto che poco distante insistono abitazioni e attività commerciali e il sito in questione è divenuto habitat ideale per la proliferazione di insetti, ratti veicolo di diffusione di malattie infettive, e di altri animali”.