Lavoro: Vaccari, ‘da Bologna segnale forte, per Pd naturale essere lì con Schlein’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Da Bologna arriva un segnale forte e importante. Decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno riempito la piazza per rivendicare diritto al lavoro, giusto, sicuro e ben pagato”. Lo scrive sui social il deputato del Pd, Stefano Vaccari, che ha partecipato alla manifestazione sindacale di Bologna.

“Il Pd sostiene questa sacrosanta battaglia ed è per questo che ha trovato naturale esserci insieme alla segretaria Elly Schlein e con tanti sindaci, amministratori, parlamentari, consiglieri regionali, cittadini e militanti. Il governo ha scelto una strada irresponsabile e non da risposte né ai lavoratori e né alle imprese. Compito del Pd è quello di unire il mondo del lavoro e delle imprese per contrastare le politiche in atto che aumentano la precarietà e tolgono il futuro a tutte e tutti. Noi dobbiamo essere partecipi, con le nostre idee, a questi momenti di mobilitazione per costruire l’alternativa alle destre nel Paese”.