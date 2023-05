Lavoro: Renzi, ‘il più importante taglio tasse? Giorgia ma che stai a dì?’**

StrettoWeb

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “I 60 secondi di oggi sono dedicati a Giorgia Meloni e alla notizia del giorno: la riduzione della tasse sul lavoro. Ieri c’era questo video pazzesco da palazzo Chigi in cui Giorgia Meloni con fare solenne annuncia: ‘Abbiamo tagliato 4 miliardi’, sono 3 ma cambia poco, ‘e questo è il più importante taglio di tasse sul lavoro degli ultimi decenni’. Giorgia ma che stai a dì?”. Così Matteo Renzi in un video su Instagram.

“Questo taglio di tasse, un taglietto, è molto più piccolo di altri interventi. Per esempio vi ricordate gli 80 euro? Giorgia Meloni se li ricorda perchè li definiva mancia elettorale. Bene, gli 80 euro valgono 10 miliardi. Altro che i 3 miliardi della Meloni”.

“Allora quello che è certo è che ieri Giorgia Meloni non ha litigato solo con la politica, ma anche con la matematica. Se si buttano giù le tasse sul lavoro siamo contenti ma allora facciamolo sul serio”.