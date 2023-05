Lavoro: Conte, ‘su Rdc Meloni chieda scusa a me, a M5S e ai suoi elettori, li ha ingannati’**

StrettoWeb

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Sull’assegno di inclusione che sostituirà il Reddito di cittadinanza “c’è stato un colpo di teatro. Io credo che Meloni debba chiedere scusa a me e ai 5 Stelle perché ha fatto una campagna di demonizzazione contro questa misura e invece ora scopriamo che questa misura è necessaria, lo è per famiglie con minori, persone anziane, disabili. E deve chiedere scusa anche ai suoi elettori perché li ha presi in giro, ha detto che c’erano i ‘divanisti’ e ora scopriamo anche loro conservano un sostegno e tra un anno quando quel sussidio finirà, lo prorogheranno, perché si tratta di persone che hanno una istruzione e qualificazione bassa e sono difficilmente collocabili”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a ‘Cinque minuti’ su Raiuno.