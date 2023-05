Lavoro: Cdm, misure su sicurezza, fondo ad hoc per familiari studenti vittime

StrettoWeb

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – Con il decreto approvato oggi in Cdm “si istituisce, presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative”. E’ quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri.

“Si prevedono, tra l?altro: l?obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l?estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l?obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell?attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano”.