Lavoro: Cdm, da taglio cuneo a misure per genitori vedovi, ecco misure

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – Il dl sul lavoro, approvato oggi dal Cdm, “interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; a contrastare la povertà e l?esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani; a promuovere politiche attive del lavoro, con l?obiettivo di assicurare un?adeguata formazione a chi non ha un?occupazione ed è in grado di svolgere un?attività lavorativa e di favorire l?incontro tra domanda e offerta di lavoro”. E’ quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Cdm.

“Si introducono poi interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine”. Il provvedimento, introduce inoltre misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale. “Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l?esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l?invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L?esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l?importo mensile di 1.923 euro”.

“Si conferma l?incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell?assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati”.