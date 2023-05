StrettoWeb

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Noi oggi abbiamo circa 2 milioni e mezzo di lavoratori che lavorano sotto i 9 euro l’ora. Occorre mettere un limite di dignità sotto il quale non si può andare. Non è che togli il reddito di cittadinanza e li mandi a fare un lavoro per cui percepiscono meno del reddito”. Così Carlo Calenda al Tg4.