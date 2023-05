Interventi di messa in sicurezza sulla SP 23 a Joppolo-Coccorino | INFO

StrettoWeb

Sono in fase di completamento gli interventi di messa in sicurezza sulla SP 23 a Joppolo-Coccorino in provincia di Vibo Valentia. Per lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, da domani e fino al 20 maggio 2023, sarà temporaneamente chiuso al transito del tratto Coccorino-Joppolo, nelle fasce orarie: 8:30 12:30 e 13:30 – 17:30 nelle giornate di Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato e nelle fasce orarie 8:30 – 12:30 e 13:30 – 16:00 nelle giornate di lunedì e mercoledì.

ll provvedimento si rende necessario per consentire il posizionamento, sul piano viabile, dell’automezzo con gru necessario per eseguire le chiodature e le fondazioni delle barriere paramassi.

Al di fuori delle fasce orarie di chiusura resta attivo il transito a senso unico alternato dal km 0,140 al km 0,600, secondo l’Ordinanza emessa dall’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia.

Le attività, definite dalla convenzione siglata tra Anas, Regione Calabria e Provincia di Vibo Valentia, sono state concordate con la Provincia e con il comune di Joppolo, al fine di agevolare e limitare i disagi al traffico veicolare, in particolare dei pullman delle scuole.