Consegnati i lavori per la manutenzione della viabilità tra il torrente Saetta ed il torrente San Vincenzo

Sono stati consegnati i lavori per la manutenzione straordinaria della viabilità comunale asta torrente Saetta – torrente San Vincenzo a Lazzaro. Grazie ad un finanziamento ministeriale di quasi 260 mila euro, saranno ripristinate le condizioni di sicurezza in un’area interessata da fenomeni erosivi per effetto di forti mareggiate che si sono verificate nel tempo.

La ditta incaricata dovrà salpare gli scogli attualmente presenti in sito e posti in opera nel corso degli anni, creare una barriera di protezione con nuovi massi di 3^ categoria con nucleo interno costituito dagli scogli già presenti, livellare la retrostante strada esistente con materiale sabbioso-ghiaioso, riempire con massi precedentemente salpati e con materiale di livellamento il tratto attualmente depresso tra la strada esistente e la barriera di protezione.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Giovanni Verduci, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Rocco Campolo, la responsabile dell’Area tecnica ing. Giovanna Chilà, il direttore dei lavori ing. Domenico Sapia e i responsabili della ditta incaricata Pan Costruzioni Srl.

“Questo intervento rappresenta uno stralcio funzionale di una progettazione molto più ambiziosa – hanno dichiarato il sindaco Verduci e l’assessore Campolo a conclusione dell’incontro tecnico- Il finanziamento ottenuto per i lavori copre esclusivamente la parte dedicata alla messa in sicurezza della viabilità esistente, in realtà il progetto, già approvato, prevede anche la realizzazione di uno scatolare sopra il torrente Saetta per evitare così che la viabilità continui ad essere posizionata all’interno dell’alveo. Abbiamo già risposto ad alcuni avvisi chiedendo il finanziamento dell’intera idea progettuale che comprende anche l’attraversamento del San Vincenzo, aspettiamo fiduciosi l’esito dell’istruttoria”.

“Nei prossimi giorni – hanno poi concluso gli amministratori mottesi – saranno consegnati ulteriori lavori sempre a Lazzaro e riprenderanno quelli in località Allai. Continuiamo a prestare molta attenzione ai fondi Pnrr per intercettare finanziamenti che promuovano il nostro territorio e favoriscano sviluppo economico, sociale e culturale”.