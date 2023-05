Lamezia Terme: cinghiale avvistato per le strade della città, scatta l’emergenza

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Continuano gli avvistamenti di cinghiali, ormai sempre più presenti, sul territorio calabrese. Dopo la segnalazione arrivata da Cosenza, in via Popilia, ecco un altro esemplare che si aggira per la città di Lamezia Terme. L’avvistamento è avvenuto questa mattina, in via Marconi, destando curiosità, ma anche preoccupazione tra i residenti. Non è la prima volta infatti, che un cinghiale scorazzi tranquillamente per le vie cittadine. Le segnalazioni sono numerose, si parla addirittura di branchi che passeggiano per le principali arterie lametine, provocando talvolta anche incidenti stradali. Sulla vicenda hanno dibattuto pochi giorni fa agricoltori, cacciatori e sindaci della zona, in un incontro promosso dalla cooperativa “Le Macchie” a Nocera Terinese. Un confronto che ha portato alla luce la pericolosità circa la presenza degli animali, chiedendo alla Regione Calabria di intervenire per risolvere, il prima possibile, l’emergenza.