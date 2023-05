Lamezia: giovane cade da cavallo a Sant’Eufemia, interviene l’elisoccorso

StrettoWeb

È accaduto a Sant’Eufemia, nella zona del lametino: ieri mattina, durante una domenica di sole, un giovane è caduto da cavallo ferendosi gravemente. La rovinosa caduta è avvenuta in Piazza Italia, ma ancora sono da accertare le dinamiche dell’incidente: potrebbe infatti, essere accaduto che il cavallo si sia imbizzarrito o spaventato e abbia scaraventato a terra il ragazzo. Sul posto, oltre ai presenti che hanno dato il loro supporto, è giunto l’elisoccorso: il ragazzo quindi, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Presenti anche le Forze dell’Ordine per accertamenti sulla vicenda.