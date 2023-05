La Fondazione Albatros di Messina partecipa alla settimana dedicata alla celiachia

StrettoWeb

L’I.T.S. Fondazione Albatros, guidato dalla Presidente Antonella Sidoti, sarà fra i protagonisti della settimana dedicata alla celiachia, in programma dal 13 al 21 maggio, insieme a Nonsolocibus e all’Associazione Cuochi Messina. Particolarmente significativo l’evento in programma martedì 16 maggio alle ore 15.00, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia, che in Italia riguarda circa 600 mila persone (di cui quasi 400 mila non ancora diagnosticate): i locali dell’I.T.S. Albatros (Viale Giostra n. 2), ospiteranno un evento informativo teorico/pratico volto, a dimostrare che è arrivato il momento di scardinare l’assioma che il cibo sano sia equivalente a pasti insapore.

I Cuochi ACM, capitanati per l’occasione dallo chef Giuseppe Micalizzi, anche docente I.T.S. Albatros e coadiuvati dagli allievi del corso Health Food 4.0 di Fondazione ITS Albatros Academy, al termine di un interessante focus sulla patologia infiammatoria cronica dell’intestino, realizzeranno una serie di gustose ricette che andranno a far parte di un ricco buffet gluten free che verrà offerto al pubblico che vorrà partecipare all’evento.

Questa iniziativa è realizzata dall’Associazione Italiana Celiachia Sicilia, in collaborazione con Fondazione ITS Academy Albatros, Nonsolocibus e Associazione Cuochi Messina.

Inoltre, nel corso della giornata, verrà offerta ai presenti la possibilità di effettuare il test rapido per il primo accertamento della malattia e sarà anche allestita una “Kinder zone” dove i giovani ospiti saranno sensibilizzati su cosa sia la patologia in oggetto attraverso giochi e passatempi a loro dedicati.