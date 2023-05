Kateryna è tornata a casa e sta bene: ritrovata la sedicenne ucraina scomparsa nel cosentino

StrettoWeb

Kateryna Kravtsova sta bene ed è tornata a casa: è di poche ora fa la notizia del ritrovamento della ragazza ucraina scomparsa lo scorso sabao da Scalea, dove si era trasferita con i genitori a settembre per scappare dalla guerra che sta devastando il suo Paese. La 16enne, da quanto si apprende, si era allontanata volntoriamente da casa nella notte e, dopo giorni di apprensione e vari appelli sui social, ha fatto rientro nella sua abitazione ieri sera.

Dopo momenti di angoscia e disperazione, i familiari hanno potuto riabbracciare Kateryna la quale, nei giorni in cui si erano perse le sue tracce, è rimasta sempre nei paraggi di Scalea, adattandosi con mezzi di fortuna per cercare riparo dal maltempo che si sta abbattendo sulla regione Calabria. Un epilogo felice quindi ma che, forse, nasconde un profondo malessere da parte della ragazza: Kateryna infatti, non ha un nutrito giro di amicizie nel paese cosentino e non frequente la scuola, fatta eccezione per alcuni corsi online in lingua ucraina. Continuano comunque gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per capire i motivi del suo allontanamento.