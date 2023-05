Ita: Spohr, in Italia Ryanair dominante, ora ci sarà concorrenza

StrettoWeb

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Ita è solo la quarta compagnia per dimensioni sul mercato italiano, dove Ryanair ha una quota dominante. In Europa Ita ha la quota più bassa fra gli operatori nazionali”. Lo sottolinea il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, in conference call, dicendosi convinto che “ci sia spazio per chiudere velocemente” l’acquisizione della quota di minoranza, senza grosse obiezioni da parte della Commissione Europea. A Bruxelles, sottolinea, capiranno che “con il rafforzamento di Ita finalmente ci sarà una vera concorrenza sul mercato italiano”.