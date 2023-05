StrettoWeb

Bruxelles, 26 mag. – (Adnkronos) – “Sono testimone di 20 anni di tentativi di dare un futuro all?ex Alitalia. Degli ostacoli incontrati, e di chi ne è responsabile. Per questo plaudo all?intesa raggiunta” sulla cessione di una quota di Ita a Lufthansa. Lo dice via social il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. “Non mancheranno discussioni in Italia e in Europa. Intanto lunga vita a Ita”, conclude.