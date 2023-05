Iran: almeno 2 morti in scontri al confine con l’Afghanistan

StrettoWeb

Teheran, 27 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Un nuovo scontro tra le forze del movimento fondamentalista afghano talebano e le guardie di frontiera iraniane al confine tra i due Paesi ha provocato almeno due morti, uno per parte, in un nuovo episodio di tensione tra i due Paesi accentuato da una disputa per diritti sull’acqua.

Lo scontro, con colpi di artiglieria e armi leggere, è avvenuto intorno a mezzogiorno a Makki, tra la provincia afghana sudorientale di Nimruz e la provincia iraniana di Sistan e Balochistan, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim.

Il ministero dell’Interno talebano ha confermato lo scontro e reso noto il bilancio provvisorio delle vittime attraverso il suo portavoce Abdul Nafi Takur, che ha accusato le forze iraniane di aver dato inizio alle ostilità, ormai terminate.